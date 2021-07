Grêmio perde para o Juventude e permanece na lanterna do Brasileirão

O Grêmio continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pela oitava rodada da competição, o Tricolor gaúcho perdeu para o Juventude por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, a equipe do técnico Tiago Nunes permanece na lanterna.

Os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, em um belo chute colocado de Paulinho Bóia. Aos 37 da segunda etapa, Matheus Peixoto aproveitou a falha de Paulo Miranda e deu números finais ao confronto.

Com apenas dois pontos conquistados após seis partidas disputadas, o Grêmio é o lanterna do Brasileirão. O Juventude, por outro lado, tem 12 pontos em oito jogos e está em sexto lugar.

As duas equipes voltam a campo no domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 18h15 (de Brasília), o Juventude encara o Ceará no Castelão. Já às 20h30, o Grêmio recebe o Atlético-GO em Porto Alegre.

O jogo – O Grêmio teve mais a bola, mas pouco criou. Com dificuldade para entrar com qualidade na área do Juventude, os visitantes apostaram nos chutes de fora da área de Douglas Costa. Só no primeiro tempo, o camisa 10 arriscou três vezes, mas parou no goleiro Marcelo Carné em todas.

Os donos da casa, por sua vez, levaram mais perigo. Primeiro, Wescley exigiu boa defesa de Gabriel Chapecó em chute pela direita. Na sequência, o meia cobrou escanteio na cabeça de Vitor Mendes, que tirou tinta da trave.

O Juventude abriu o placar aos 27 minutos. Após rebatida da defesa gremista, Paulinho Bóia ficou com a bola na entrada da área e bateu colocado com o pé direito para marcar um golaço, acertando o ângulo esquerdo de Gabriel Chapecó. Cinco minutos depois, o atacante ainda rolou dentro da área para Guilherme Castilho, que desviou e levou perigo.

A melhor chance do Grêmio na primeira etapa foi com Matheus Henrique. O meia recebeu pela esquerda, entrou na área, deixou a marcação no chão e tentou tocar para trás, mas a defesa acabou afastando o perigo.

No segundo tempo, Matheus Peixoto garantiu o triunfo do Juventude. Aos 37 minutos, Paulo Miranda recuou sem olhar para trás e acabou entregando de graça para o atacante, que chegou antes de Gabriel Chapecó e completou para as redes.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

