Santos volta a sofrer contra retranca e só empata com o Sport na Vila

O Santos só empatou em 0 a 0 com o Sport na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário foi muito semelhante ao 0 a 0 contra o Juventude, também na Vila: Peixe com a bola, mas sem criatividade e repertório para furar a retranca de um visitante.

O Sport, inclusive, chegou perto de abrir o placar e assustou o goleiro João Paulo em lances com Hayner e Thiago Neves no segundo tempo. Enquanto isso, o Alvinegro só esteve próximo ao gol uma vez, em finalização no travessão de Kaio Jorge.

Com o empate, o Santos vai ao quinto lugar, com 12 pontos. O Sport é o 15º, com seis. Na próxima rodada, o Peixe visitará o América-MG no sábado. O Leão receberá o Palmeiras no domingo.

O Santos ficou com a bola e o Sport tentou se defender. Dentre as propostas, os visitantes levaram a melhor: o Peixe não criou nenhuma chance clara no primeiro tempo.

Quem ficou mais perto do gol, inclusive, foi o Sport. Aos 20 minutos, Júnior Tavares cobrou falta na área, o goleiro João Paulo saiu mal e Sabino chegou antes, mas desviou para fora.

E a primeira boa oportunidade na etapa final foi novamente do Sport. Pará perdeu o tempo da bola em um lance bizarro, os visitantes armaram contra-ataque, Hayner bateu cruzado e Thiago Neves errou na pequena área.

O Sport seguiu perigoso e, aos 24 minutos de jogo, Thiago Neves cabeceou fraco, mas colocado, e o goleiro João Paulo voou para espalmar.

No minuto 28, o Santos finalmente ficou perto do gol: Kaio Jorge aproveitou bate-rebate e acertou o travessão. A bola bateu nas costas de Mailson e caprichosamente não entrou.

O Peixe se lançou ao ataque nos minutos finais e terminou o jogo com um zagueiro e quatro atacantes, mas não teve criatividade suficiente para furar a retranca do Sport. Outro empate frustrante em casa.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...