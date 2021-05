Grêmio perde pênalti e empata com La Equidad pela Sul-Americana

Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou em 0 a 0 com La Equidad, da Colômbia, nesta quinta-feira, em Ambato, no Equador.

Por já estar classificado para às oitavas de final do torneio continental, o Tricolor entrou em campo com uma equipe sub-21 e ainda perdeu um pênalti. O time principal, junto do técnico Tiago Nunes, permaneceu em Porto Alegre.

Com 16 pontos, o Grêmio foi o líder do Grupo H e teve a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. Agora, o clube gaúcho aguarda o sorteio para saber qual dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores irá enfrentar nas oitavas de final. O La Equidad, por outro lado, somou sete pontos e foi para a partida já eliminado.

O Tricolor volta a campo no domingo, quando enfrenta o Ceará pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, marcado para às 16 horas (de Brasília), será realizado no Castelão.

O jogo – Com uma equipe sub-21, o Grêmio pouco criou no primeiro tempo. Mesmo assim, os gaúchos foram responsáveis pelas principais chances. Aos 19 minutos, Guilherme Azevedo levou perigo em chute cruzado. Já aos 34, Varela aproveitou o erro do goleiro Román e tocou para Rildo, que, sem ângulo, não acertou o gol vazio.

Na segunda etapa, a equipe colombiana ficou em desvantagem numérica com a expulsão de Omar Duarte, logo aos sete minutos. Com um a mais, o Tricolor gaúcho teve um pênalti a seu favor, depois de García derrubar Rildo dentro da área. O meia Guilherme Azevedo, no entanto, parou no goleiro Román, que pulou no canto direito para defender.

No fim do duelo, os garotos gremistas sentiram a altitude de Ambato, que fica 2.500 metros acima do nível do mar, e não conseguiram aproveitar a superioridade numéria. O La Equidad ainda teve mais um jogador expulso, já que Andrés Correa recebeu cartão vermelho direto por falta em Guilherme Azevedo.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...