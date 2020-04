Grupo criminoso assalta agência bancária de São Domingos do Capim, no Pará

(Foto:Reprodução) – De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, pelo menos nove criminosos participaram da ação.

Uma agência bancária foi assaltada no município de São Domingos do Capim, nordeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, pelo menos nove criminosos participaram da ação.

Cerca de dez pessoas foram feitas reféns no crime, conhecido como roubo na modalidade “vapor”, quando os assaltantes fogem levando reféns. Ainda de acordo com a Polícia, as vítimas foram liberados em direção ao Rio Capim.

Três equipes da Divisão de Repressão Roubo a Banco e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizam diligências na região para localizar e prender os autores do crime.

