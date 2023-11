Grupo em crise leiloa fazenda por R$ 200 milhões em cidade de MT

O leilão extrajudicial da Fazenda Malp, do Grupo Redentor, gigante que atua no setor frigorífico, se encerra no próximo dia 22 de novembro. A propriedade rural, localizada no município de Paranatinga, no norte de Mato Grosso, possui uma área de 8,8 mil hectares e está sendo ofertada pelo lance mínimo de R$ 200 milhões, com pagamento em até 3 anos.

O leilão faz parte do plano de recuperação judicial do grupo, que tem dívidas estimadas em R$ 270 milhões. O plano foi aprovado pela Justiça neste ano e prevê a venda da fazenda como uma das formas de quitar os débitos com os credores.

O comprador receberá a propriedade sem qualquer ônus ou arrendatário, incluindo uma área denominada de Fazenda Santo Antônio de Pádua. Os interessados podem participar por meio do site www.tezaleiloes.com.br.

Nele é possível obter todas as informações e as regras do leilão. Todo o processo realizado pela Teza Leilões é conduzido de forma transparente e imparcial, seguindo as regras e regulamentos estabelecidos para garantir a integridade da venda, oferecendo aos compradores confiança e segurança na sua participação.

