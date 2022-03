Grupo envolvido com garimpo suspeito de invadir sede da PF e tentar incendiar helicóptero do Ibama é alvo de operação

Investigados são suspeitos de tentar atear fogo em um helicóptero. — Foto: PFRR/Divulgação

Operação ‘Mãe do Ouro’ cumpre oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (29) a operação Mãe do Ouro para prender um grupo de pessoas suspeitas de participarem de ataques a veículos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e à PF. Os crimes ocorreram em setembro do ano passado. (As informações são do g1 RR — Boa Vista).

Todos os investigados são ligados a garimpos ilegais e entre eles há um empresário. A Pf cumpre oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Goiânia (GO) e em Boa Vista.

As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Ao todo, mais de 70 policiais integram a operação.

Os investigados são suspeitos de participarem da destruição de um carro no pátio do Ibama no dia 7 de setembro do ano passado. Além disso, no dia 12 do mesmo mês o grupo invadiu a Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista e tentou atear fogo em um helicóptero do Ibama utilizado na repressão de crimes ambientais.

Os crimes ocorreram após uma das etapas da Operação Yanomami, coordenada pelo Ministério da Justiça, de combate ao garimpo ilegal em áreas indígenas no estado, que ocorreu entre 26 de agosto e 7 de setembro de 2021.

As investigações, segundo a PF, identificaram ao menos sete suspeitos que possuem relação com os atentados, incluindo um empresário já investigado em outras ações da polícia relativas à extração ilegal de ouro em terras indígenas, a presidente de uma Associação de garimpeiros de Roraima e outras pessoas com passagens por envolvimento com o garimpo ilegal.

Conforme a Polícia Federal, há indícios que o empresário teria pago R$ 5 mil de incentivo para a execução dos crimes. À época, uma ação integrada apreendeu seis helicópteros em um de seus imóveis, além de prender três pessoas ligadas a sua empresa dez dias antes dos atentados.

O inquérito policial apontou que a Associação de Garimpeiros também é suspeita de envolvimento com os crimes e foi utilizada como ponto de encontro dos suspeitos para a prática dos atos.

Operação Mãe do Ouro

O nome da operação faz alusão à personagem do folclore brasileiro que possui habilidade em encontrar tesouros e jazidas de ouro, com o propósito não de explorá-lo, mas protegê-lo. As investigações seguem em andamento.

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/09:28:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...