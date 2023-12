Netinho visita avó com câncer, se emociona e faz web chorar junto; Vídeo

Esse netinho comoveu a web ao visitar sua avó com câncer no hospital. Os dois são bem apegados e no dia do aniversário dela, o garoto foi liberado para fazer uma visita surpresa. O encontro foi emocionante!

O vídeo do pequeno Benício, morador de Sinop, Mato Grosso, encontrando a “Noninha”, já passou dos 6 milhões de visualizações. A vovó estava completando 50 anos depois de passar por uma cirurgia, mas ela não tinha motivos para comemorar, estava desanimada e triste.

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

A equipe do hospital entendeu que a presença de Benício ajudaria e a entrada do garotinho foi liberada. Assim que ele viu sua vovó, saiu correndo para abraçá-la! No encontro, o menino ficou muito emocionado e fez um pedido para a idosa. “Nona, eu quero que você saia do hospital”. Assista abaixoApego antes do nascimento

Segundo Bruna Horita, mãe da criança, os dois são bem apegados.

“Mesmo antes dele nascer o amor deles é lindo, ela é a Noninha do Benício”, disse Bruna.

Quando a idosa foi diagnosticada com câncer no estômago, a família ficou arrasada, principalmente Benefício.

Com a vovó internada, ela passou a ver menos a idosa e começou a sentir falta dela.

Cirurgia e aniversário

Em julho a nona precisou passar por uma cirurgia 2 dias antes de completar 50 anos.

Apesar do procedimento ter sido um sucesso e a vovó estar em recuperação, ela quer sair logo do hospital.

Ela nem queria comemorar o aniversário de tão desanimada que estava.

“Ela não estava querendo fazer nada, estava desanimando…”, explicou Bruna.

Enfermeira ajudou

Aí uma enfermeira resolveu dar um jeito para levar um pouquinho de amor para o dia da idosa triste.

“Um anjo de uma enfermeira liberou a entrada do Benício para dar um abraço e o presente de aniversário, ela precisava dele”, concluiu Bruna.

E o encontro foi como se os dois tivessem lavado a alma. Ele, muito emocionado por ver a vovó novamente, e ela, por receber o melhor medicamento possível: o amor!

O garotinho chorava bastante e seus pais pediam para ele se acalmar. “Tá tudo bem meu filho, a vovó tá bem”.

Quando ele pediu para a vovó sair logo do hospital a idosa respondeu. “Vovó vai sair do hospital, mas vai demorar um pouquinho, tá doendo ainda”, explicou.

Na web, a reação do pequeno Benício emocionou a todos.

“Eu chorei junto com eles, também amo minha vozinha”, disse uma seguidora.

Outros, pediram a cura para a vovó.

“Que Deus entregue a cura para a nona para ela continuar dando amor para Benício”, postou um seguidor.

Fonte: Sonoticiaboa / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/19:04:42

