Grupo invade supermercado Líder em Belém e exige distribuição de cestas básicas; assista

Um grupo invadiu uma loja do supermercado Líder, no bairro de Canudos, em Belém, na tarde deste sábado, 17, para reivindicar doações de cestas básicas. (Foto:Reprodução)

De camisas vermelhas os manifestantes foram confundidos com integrantes do MST, mas o ato foi reivindicado por outro grupo, o MLB (Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas). Além de Belém, manifestações desse tipo também foram registradas em outras cidades brasileiras.

Em nota, o MLB informou que o ato faz parte da campanha “Natal sem Fome”, que é realizada anualmente há 15 anos. Segundo o movimento, a organização reuniu famílias e apoiadores para realizar manifestação nacional em diversas redes de supermercados, reivindicando a doação de cestas básicas para as famílias sem-teto cadastradas no movimento. “O MLB junto com famílias e militantes, vão nacionalmente à mercados ocupar, divulgar essa realidade pouco vista e para negociar cestas básicas com o mercado”.

Veja as imagens:

Grupo invade supermercado em Belém e exige doação de cestas básicas.

De camisas vermelhas os manifestantes foram confundidos com integrantes do MST, mas o ato foi reivindicado pelo MLB (Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas) pic.twitter.com/6iX9QP3yG8 — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) December 17, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/12/2022/07:05:53

