Tiro em briga de seguranças de supermercado atingi veículo de Cliente em Novo Progresso

(Foto:Arquivo) – Uma briga entre dois seguranças (vigia) no supermercado Castanha, da avenida João Atiles, no bairro Jardim Planalto, acaba em disparos de arma de fogo, e atingi veículo de cliente estacionado no local.

O caso foi na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022.

Os homens se agrediram e se ofenderam no estacionamento do local.

Outros funcionários do local ajudaram controlar a situação.

O disparo atingiu o para-brisa dianteiro e atravessou todo o veículo, por sorte ninguém estava dentro do veículo.

Pouco se sabe sobre o caso, a motivação ainda é desconhecida!

Um video mostra o veículo atingido pelo disparo de arma de fogo; foi postado pelo filho do dono do veículo nas redes.

Assista ao Vídeo

A reportagem aguarda o posicionamento da direção do supermercado e o registro de Boletim de ocorrência na delegacia de polícia.

Em atualização

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...