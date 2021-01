Moedas de bronze e ouro do século XIX são encontradas enterradas em Colares, no PA

Moedas encontradas em Colares, no Pará — Foto: Prefeitura de Colares

Itens são datados de 1819, quando o Brasil ainda era colônia portuguesa. Polícia abriu um inquérito para investigar a possível venda das moedas pela internet.

Centenas de moedas do ouro e de bronze do século XIX foram encontradas no último domingo (17), enterradas em um quintal no município de Colares, no nordeste do Pará. Os itens históricos foram classificados como “tesouro” pela prefeitura do local, que acionou a polícia para impedir que o patrimônio seja comercializado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores com carrinhos de mão cheios com as moedas. Nos itens, é possível ver que uma delas é datada de 1819, época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa.

De acordo com a Polícia Civil, os itens foram encontrados por moradores da região. No entanto, as moedas estariam sendo vendidas na internet em sites de compra e venda. A polícia informou que vai abrir um inquérito para apurar o caso.

Em pronunciamento nas redes sociais, a prefeita de Colares, Maria Lucimar (MDB), disse que não sabe ao certo a procedência do material, mas que ele faz parte da história do município.

“Nossa história não esta a venda! Já estamos tomando as medidas para ter de volta o patrimônio”, disse.

18/01/2021 22h23

