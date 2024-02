Grupo Revelação é assaltado e músico é esfaqueado na Bahia

O músico se feriu durante uma luta corporal com os criminosos. O caso aconteceu em Salvador, após o grupo se apresentar em um bloco de Carnaval.

Grupo Revelação é um dos principais grupos de samba e pagode do Brasil. A sua carreira iniciou-se na cidade do Rio de Janeiro, em abril de 1991. Desde esse ano até aos dias de hoje o grupo mantém a sua essência e a chama que faz do Grupo Revelação uma das bandas cariocas mais ouvidas e mais internacionais do samba, percorrendo a Europa, os E.U.A e a América do Sul, com a sua mística e alegria.

O nome da banda ganhou os noticiários após os integrantes do grupo sofreram um assalto na manhã de domingo (11), em Salvador, após se apresentarem em um bloco de Carnaval na capital baiana. Um dos músicos, Rogerinho, acabou sendo esfaqueado ao tentar se defender dos criminosos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o músico se feriu durante uma luta corporal com os bandidos. Rogerinho foi levado ao hospital onde recebeu seis pontos em uma das mãos, e passa bem. Ainda segundo a polícia, o musico não realizou exame de corpo de delito porque precisava embarcar para outra cidade. O caso será investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista.

Já a assessoria informou que o artista passa bem e agradeceu o carinho e a preocupação dos fãs. “Agradecemos o carinho e preocupação de todos e informamos que a agenda do grupo seguirá normalmente mesmo após o ocorrido”, diz a nota da banda.

Nas redes sociais, Rogerinho contou aos fãs da banda como tudo aconteceu.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:35:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...