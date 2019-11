Guarani sai na frente, mas fica no empate com o Vila Nova pela Série B

Nesta quarta-feira, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani ficou no 1 a 1 com o Vila Nova no Serra Dourada. O Bugre até conseguiu sair na frente, na primeira etapa, mas levou o gol nos minutos finais do segundo tempo.

O empate ainda mantém o Bugre próximo da zona do rebaixamento, mas o clube pode garantir a permanência na segunda divisão já na próxima rodada. A equipe de Thiago Carpini aparece na 14ª colocação com 41 pontos, seis de vantagem para o Z4. Em situação crítica, o Vila Nova tenta lutar até as últimas rodadas. O time goiano é o vice-lanterna com 34 pontos.

O Guarani volta a campo neste sábado, às 16h30, quando recebe o Operário no Brinco de Ouro da Princesa. Já o Vila tem duelo duro contra o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo, às 16h.

Quem começou melhor a primeira etapa foi o time da casa, mas o Bugre surpreendeu e abriu o placar aos 16 minutos. Na primeira chegada do time campineiro no ataque, Marcelo foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Diego Cardoso bateu com categoria e colocou os visitantes na frente.

Com jogo truncado e de muito equilíbrio, as redes não balançaram mais antes do intervalo. No segundo tempo, o Vila demonstrou dificuldades para criar jogadas ofensivas e pouco incomodou a zaga do Guarani.

A equipe de Itamar Schulle só conseguiu chegar com perigo aos 40 minutos, quando Jeferson aproveitou bate-rebate dentro da área e empatou a partida. O gol impediu o pior, mas o Vila segue na difícil luta contra o rebaixamento.

Gazeta Esportiva (foto: Douglas Monteiro)

13/11/2019 21:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...