Guarantã: Advogado é preso por desacato após chamar PM de “policinha” em Guarantã do Norte

Foto:(Reprodução O Território)

Um advogado foi preso após desacatar policiais militares em Guarantã do Norte.

Segundo informação, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de disparo de arma de fogo em um bar da cidade. Ao chegarem no estabelecimento, os policiais se deparam com o advogado de 31 anos, em visível estado de embriaguez, o mesmo se recusou a ser revistado e passou a atrapalhar o serviço dos policiais, dizendo que eles não podiam abordar os clientes.

Diante do fato, o mesmo foi orientado a se afastar, pois caso contrário seria detido. Após terminarem as revistas, a guarnição saiu para atender outra ocorrência, porém ao retornarem para a delegacia se depararam com o advogado.

Momento em que o mesmo passou a desacatar um dos PMs, chamando o de “policinha” e dizendo que iria excluí-lo das fileiras da instituição militar. Ele ainda tentou impedir os agentes de saírem da recepção, empurrando a porta. Diante disso, o suspeito foi preso.

Em entrevista ao site Só Notícias o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Peixoto de Azevedo, Marcus Augusto Giraldi Macedo, disse que esteve na delegacia de Guarantã, “mas tendo em vista que a prisão não se deu pelo exercício da advocacia, não foi necessário o acompanhamento da OAB. Apenas foi conversado com o delegado que de imediato garantiu sua prisão em sala condigna com a profissão. De outro lado, estaremos dando conhecimento dos fatos ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED), para abertura de procedimento disciplinar em face do advogado”.

Fonte: Só Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...