Aos gritos de “Eu sou Jesus Cristo”, homem invade mosteiro e mata padre

Foto: Reprodução | Outras sete pessoas ficaram feridas após o homem invadir o mosteiro franciscano localizado há cerca de 35 minutos de Valência.

Um padre de 76 anos foi morto e outros sete ficaram feridos após um homem invadir um mosteiro franciscano localizado há cerca de 35 minutos de Valência, no leste da Espanha.

Durante o ataque, segundo testemunhas, ele gritava: “Eu sou Jesus Cristo”. O padre chegou a ser encaminhado com vida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor ainda não foi encontrado pela polícia local.

Conforme o jornal espanhol ‘El País’ detalha em seu site neste sábado (9), o suspeito teria atacado os religiosos um por um, invadindo seus quartos por volta das 10h, depois de saltar sobre a cerca que protege o Mosteiro Santo Espiritu del Monte, em Gilet, cidade que fica a 35 minutos de carro ao norte de Valência.

Três outras vítimas do atentado seguem internados na unidade hospitalar. Eles têm 57, 66 e 95 anos. Apenas dois monges que estavam trabalhando do lado de fora em um pomar escaparam do ataque. Ainda conforme a publicação, a polícia continua em busca do suspeito nas montanhas perto da instituição religiosa.

Em uma declaração, o convento disse que compartilha o sofrimento das vítimas. “Com os ferimentos em seus corpos e a dor em suas almas causada pelo que vivenciaram, o que sem dúvida deixa uma marca profunda nas pessoas”.

“Rezamos também para que o agressor esteja ciente do dano e seja capaz de retificar um comportamento que não é nada típico da condição humana. Este evento também pede a todos nós, irmãos, que estejamos mais atentos para evitar que pessoas que possam causar danos de qualquer tipo entrem em nossas fraternidades e, assim, saibamos como cuidar uns dos outros”, completa o comunicado.

