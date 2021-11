Gusttavo Lima cancela shows em Itaituba e Santarém após morte de Marília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

sexta-feira, 05/11/2021

Também em seu perfil nas redes sociais, o artista lamentou a morte da amiga. “Vai com Deus, eterna Rainha! O Brasil chora com a sua partida. Descanse em paz!”, desabafou em uma publicação.

“A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa que em razão do falecimento da cantora Marília Mendonça, os shows a serem realizados pelo artista nesta sexta-feira (5), em Santarém, e amanhã (sábado, 6), em Itaituba, estão desmarcados”, diz o comunicado, que esclarece que novas datas de apresentações serão anunciadas em breve.

A grande estrela de uma carreira sólida estava sempre rodeada de boas energias, entre elas seus mais de 30 milhões de fãs que a acompanhavam religiosamente, além de amigos queridos também do meio musical. A trágica notícia pegou a todos de surpresa, inclusive o cantor Gusttavo Lima, que anunciou na noite de hoje o cancelamento de dois de seus shows no Pará.

