Velório de Marília Mendonça será na Goiânia Arena, informa assessoria da cantora

Velório de Marília Medonça deve ser aberto ao público com cerimônia começando por volta das 8h deste sábado (6) (Reprodução / Instagram)

O horário do início da cerimônia não foi confirmado, pois o corpo da cantora segue no IML, mas há previsão para 8h deste sábado (6)

Leia mais:Marília Mendonça morre em queda de avião no interior de Minas Gerais

*Gusttavo Lima cancela shows em Itaituba e Santarém após morte de Marília

A Goiânia Arena fica na avenida Fued José Sebba, na capital de Goiás, e a expectativa do médico legista responsável pelo caso é que os corpos sejam liberados até o final desta noite de sexta-feira (5). Com informações do Uol.

“O velório será neste local (Goiânia Arena), não temos informações sobre horário porque depende da liberação do corpo, estima-se que seja a partir das 8h”, diz a nota da Splash, a assessoria da artista.

Ainda não há uma confirmação oficial por parte da assessoria se o velório será aberto ao público, mas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, indicou que a previsão inicial é de que 100 mil pessoas passem pelo local para prestar homenagens.

Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 6, 2021

Acidente será investigado

À Splash, o atendimento da PEC Aviação, empresa que faz transporte regular de passageiros por táxi aéreo, confirmou ser dona da aeronave. No entanto, ainda não há posicionamento oficial da empresa quanto ao acidente.

Fabricado em 1984, o modelo C90A da Beech Aircraft tem capacidade para seis passageiros e estava em situação regular, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) confirmou em nota que abriu investigação sobre o incidente.

Veja a nota da Cenipa, abaixo.

“Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ, nesta sexta-feira (05), em Caratinga (MG). Na Ação Inicial os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência. O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”.

