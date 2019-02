Homem de 40 anos é preso suspeito de estuprar as duas filhas em Curuá, PA

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Vítimas têm 13 e 17 anos e contaram em depoimento como os abusos sexuais aconteciam. Denúncia chegou à polícia através do Conselho Tutelar.

Suspeito de abusar das duas filhas em Curuá foi preso

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente sob suspeita de ter estuprado as filhas de 13 e 17 anos em Curuá, no oeste do Pará. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (25). O nome do suspeito, com cargo no governo municipal, não foi divulgado para preservar as identidades das vítimas.

