PMs derrubam e imobilizam mulher com bebê no colo em MG. veja o vídeo

PMs derrubam e imobilizam mulher com bebê no colo em Itabira. (Foto: Reprodução)



Ms derrubam e imobilizam mulher com bebê no colo em Itabira (MG); veja o vídeoAs imagens repercutiram nas redes sociais e motivaram comparações com o caso de George FloydMulher carregava um bebê e também estava acompanhada de outra criança ao ser abordada com violência pela PMDois policiais militares de Itabira, na região central de Minas Gerais, abordaram com violência uma mulher com um bebê no colo na noite desta sexta-feira (5), no centro da cidade. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi derrubada e imobilizada com o joelho de um dos PMs no pescoço, apesar de segurar o bebê.

Além do bebê, outra criança, um menino que aparenta ter seis ou sete anos, foi separado da mulher na hora da abordagem e entrou em desespero ao presenciar a cena. Ele gritou e tentou defendê-la, mas foi afastado pelos policiais e acolhido por testemunhas.

Várias pessoas que estavam nas proximidades tentaram interferir e uma delas pegou o bebê para protegê-lo quando a mulher já estava deitada no chão e com o joelho do policial em seu pescoço. Após ser algemada, ela foi levada pelos policiais para uma viatura.

