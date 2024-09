RS registra maior pedra de granizo que já caiu no Brasil, com 14,6 cm de diâmetro

O Brasil registrou a maior pedra de granizo que já caiu no país neste mês na localidade de Corredor dos Brasil, em Bagé, no Rio Grande do Sul. (Foto:Reprodução)

Segundo o Climatempo, ela alcançou 14,6 cm de diâmetro, ultrapassando o recorde anterior de 13 cm, registrado em Barra do Ribeiro, também no estado gaúcho, em abril do ano passado.

De acordo com os meteorologistas do Climatempo, a queda da grande pedra de granizo foi associada a uma tempestade supecelular, um tipo intenso e rotatório que favorece a formação de granizo com grandes proporções.

“A supercélula se organizou no Uruguai e, ao longo de 25 de setembro de 2024, moveu-se pelo sul do Brasil, provocando granizo gigante em diferentes localidades do Rio Grande do Sul”, afirmam.

Chuva com vento forte e granizo atinge pontos do Rio

Eles explicam ainda que a pedra é formada dentro das nuvens de tempestade chamadas cúmulonimbus, onde as correntes de ar são intensas a ponto de levar gotas de água para regiões muito frias da atmosfera, fazendo com que sejam congeladas.

“Essas pedras de gelo, ao subirem e descerem dentro da nuvem, acumulam camadas até ficarem pesadas demais para serem sustentadas. O tamanho da pedra de granizo depende diretamente da força dessas correntes de ar”, continuam.

A pedra que bateu o recorde em Bagé foi identificada pelo PREVOTS, um grupo de meteorologistas que trabalha para documentar, pesquisar e prever tempestades severas no Brasil.

Fonte:O GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...