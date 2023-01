Gusttavo Lima tem show, com cachê de R$ 1 milhão, cancelado após expulsão de fã

O cantor sertanejo Gusttavo Lima — Foto: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve um show cancelado na cidade de Crateús, no Ceará. A apresentação, que estava marcada desde julho do ano passado, seria realizada no próximo dia 19 de janeiro.

Segundo o empresário Elder Leitão, contratante do show do cantor, que iria pagar o cachê de R$ 1 milhão, a decisão de cancelar a apresentação foi tomada após o cantor expulsar uma fã de sua apresentação. O caso aconteceu no último domingo (1), depois que a mulher atingiu o artista com uma garrafa d’água duranta uma apresentação em Fortaleza.

A exposição de Gusttavo Lima na campanha de Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições de 2022, também pesou na decisão.

Incidente em Fortaleza

Em desabafo nas redes sociais, a arquiteta Virgínia Bandeira, mulher envolvida na polêmica com o cantor e responsável por lançar uma garrafa em direção ao artista, explicou que tomou a atitude porque não gostou das piadas de cunho sexual feitas pelo artista e nem do tom político pró-Bolsonaro, adotado por ele na apresentação.

Após o incidente, Virgínia chegou a ser expulsa do local, que recebia uma festa de Réveillon. (As informações são da jornalista Samila Gomes).

