Fátima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha pulam carnaval usando máscaras de “La Casa de Papel”

Fátima Bernardes e o namorado pulam carnaval nas ruas de Olinda sem serem reconhecidos (Instagram / @tulio.gadelha)

O disfarce funcionou nas ruas de Olinda. Eles estavam com casal de amigos e não foram reconhecidos

Fátima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha têm chamado a atenção nas redes sociais com engraçadas fantasias usadas pelo casal no Carnaval de Recife. Eles já postaram fotos vestidos de Arlequim e Colombina e também de Super Homem e Super Girl, entre outras. Inclusive, o casal foi eleito o Rei e a Rainha do Baile dos Artistas da cidade.

Na mais recente postagem nos perfis de Fátima e de Túlio no Instagram, eles aparecem acompanhados de outro casal vestindo os macacões vermelhos e as máscaras de Salvador Dalí, usadas pelos personagens do seriado “La Casa de Papel”. Disfarçados, eles conseguiram pular o carnaval de rua sem ser incomodados pelos fãs.

Por:O Liberal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...