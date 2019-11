Ação integrada das polícias Civil e Militar põe na cadeia dois suspeitos de latrocínio em Monte Alegre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, com “Shurek” e “Kelly”, foram apreendidos R$ 650, facas, celular e porções de drogas. Os suspeitos e materiais apreendidos foram apresentados na delegacia para procedimentos cabíveis.

Os dois suspeitos foram presos no início da noite de segunda feira (11), no bairro Planalto, área urbana da cidade de Monte Alegre.

Uma ação integrada das polícia Civil e Militar de Monte Alegre, no oeste do Pará, colocou na cadeia dois jovens suspeitos de crime de latrocínio ocorrido sábado (09), na zona rural.

