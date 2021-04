Hamilton Mourão toma segunda dose da vacina contra Covid-19 em Brasília

Vice-presidente Hamilton Mourão toma segunda dose da vacina contra Covid-19 no DF — Foto: TV Globo/Reprodução

Vice-presidente, de 67 anos, compareceu a posto drive-thru em shopping no Lago Norte. ‘Pouco a pouco, nós vamos ter todo mundo imunizado’, disse.

O vice presidente Hamilton Mourão (PRTB), de 67 anos, tomou, nesta segunda-feira (26), a segunda dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19. Ele compareceu no início da tarde a um posto drive-thru, em um shopping no Lago Norte, em Brasília.

“Segunda dose tomada, a vacina está avançando. E pouco a pouco, nós vamos ter todo mundo imunizado. Acreditar nesse processo, e a gente vai vencer essa doença aí. Apesar das pessoas que a gente tem perdido, mas vamos ganhar isso aí”, disse em rápida conversa com jornalistas.

Questionado se o Executivo recomenda a vacinação, ele disse: “O governo está vacinando, [então é] porque ele recomenda”.

O vice-presidente tomou a primeira dose da vacina no dia 29 de março, após o início da campanha para idosos de 67 e 68 anos. À época, escreveu em uma rede social: “Fiz minha parte como cidadão consciente”.

Mourão testou positivo para Covid-19 no final do ano passado. O diagnóstico ocorreu em 27 de dezembro. À época, ele cumpriu isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial, e ficou 12 dias afastado do trabalho.

No início do ano, após a infecção, ele já havia manifestado a intenção de tomar a vacina. “[Pretendo tomar a vacina] dentro da minha vez. Eu sou grupo dois de acordo com o planejamento [do Ministério da Saúde]. Não vou furar a fila, a não ser que seja propagandística”, disse o vice-presidente se referindo à possibilidade de tomar vacina antes do prazo para incentivar outras pessoas a aderirem à campanha de imunização.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...