Exército Brasileiro auxilia Polícia e detonam explosivos apreendidos em Novo Progresso

Durante rondas ostensivas, 225 kg de dinamites foram encontrados por policiais militares na traseira de veículo. – (Foto:divulgação policia)

Um casal foi preso pela PM (Policia Militar), na Serra do Cachimbo/Novo Progresso, transportando Explosivos “DINAMITES” sem autorização (ilegal) do Exército Brasileiro.

Quase 600 explosivos foram detonados durante uma ação da Superintendência Regional do Tapajós, por meio da Polícia Civil de Castelos dos Sonhos, distrito de Altamira, no sudoeste do Pará, ocorrida neste sábado (24). As informações foram divulgadas pela PC nesta segunda-feira (26).

No último dia 19, a Polícia Militar divulgou que agentes realizavam rondas ostensivas na rodovia BR-163, quando abordaram, na altura do quilômetro 10, um automóvel com dois ocupantes. Foi durante a revista veicular que os militares encontraram, na parte traseira do carro, um total de 225 kg de dinamite, divididos em 598 bananas; cinco rolos de fio condutor e 540 espoletas metálicas para detonação.

O homem e a mulher foram detidos pelo crime de porte irregular de explosivos e encaminhados, junto com o material apreendido, para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP), de Castelo dos Sonhos, responsável pelo procedimento administrativo.

O material foi destruído por uma equipe da Polícia Civil, que com o apoio de um engenheiro de minas e um blaster, detonaram os explosivos em uma mina, localizada na região garimpeira de Itaituba. A ação contou com o apoio do Exército Brasileiro.

26.04.21 14h28

