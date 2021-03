Helder anuncia mais 150 mil doses de vacina para o interior do Pará

O novo lote será destinado aos municípios do interior do Estado. | Foto:Reprodução

A chegada dos imunizantes vai acontecer nesta sexta-feira (26).

Ogovernador do Estado, Helder Barbalho, usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (24) para anunciar que o Pará vai receber mais 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A chegada dos imunizantes vai acontecer nesta sexta-feira (26), o novo lote será destinado aos municípios do interior do Estado.

Pessoal, nesta sexta-feira (26), receberemos mais 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Esse lote será destinado aos municípios do interior do Estado. #VacinaPorTodooPará #BoraVacinar #VemVacina #ParáContraoCoronavírus pic.twitter.com/o7WcVOXMts — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 25, 2021

O governador destacou também que as novas doses serão destinadas aos idosos com mais de 60 anos, para que assim, a meta de imunização desse público prioritário seja atingido.

