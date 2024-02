Helder apresenta PL com salário de R$ 8,2 mil a professores

O Projeto de Lei (PL) apresentado por Helder Barbalho, coloca o piso salarial dos professores da rede estadual de ensino para ser R$ 8.289,87, mais vale alimentação de R$ 1.000,00.

Para ter um estado bom, forte e que gere emprego e renda, é primordial a valorização dos profissionais de educação, sobretudo os professores da rede pública de ensino, como a que deve ocorrer no Pará ainda este ano.

Helder Barbalho, governador do Pará, apresentou à Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), nesta terça-feira (6), o projeto de reajuste do salário dos professores da rede estadual de ensino. O anúncio se deu no dia do retorno dos parlamentares às suas atividades depois de quase dois meses de recesso.

O projeto irá reajustar o salário do magistério em 3,62%. O percentual já havia sido estabelecido pelo governo federal em portaria publicada no Diário Oficial no último dia 31 de janeiro, estabelecendo que o novo piso dos educadores será de R$ 4.580,57 em todo país.

Conforme o Projeto de Lei apresentado pelo governador nesta terça, o piso salarial dos professores do estado passará a ser de R$ 8.289,87, além do vale alimentação de R$ 1.000,00.

Para Helder Barbalho, a medida garante não só o pagamento do piso para os professores, e sim a valorização do profissional do magistério estadual.

Maior salário do Brasil

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Pará paga o maior salário aos educadores: R$ 11.447,48, em média.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/16:59:45

