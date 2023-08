Adepará fiscaliza terceiro período do vazio sanitário da soja em municípios do Pará

(Foto:Reprodução/Adepará) – A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) alerta produtores que teve início no estado o terceiro período do vazio sanitário da soja, medida fitossanitária de prevenção contra o fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da Ferrugem Asiática, doença que impacta essa cadeia produtiva e por isso merece atenção do Serviço Oficial de Defesa Vegetal.

No Pará, o terceiro período iniciou no dia 15 de agosto e prossegue até 15 de novembro em 37 municípios das regiões oeste, sudoeste e parte da Ilha do Marajó. Durante 90 dias, os produtores ficam proibidos de cultivar e de manter plantas vivas de soja nas propriedades.

Neste período, os fiscais agropecuários da Adepará realizam fiscalizações nas regiões produtoras com o objetivo de verificar se a medida está sendo cumprida, para evitar a introdução do fungo no território paraense.

O gerente de Defesa Vegetal da Agência, Rafael Haber, explica que durante o vazio é recomendado que os produtores mantenham as áreas sem cultivo ou cultivem espécies diferentes que não sejam hospedeiras da Ferrugem Asiática da Soja.

“Esse período é necessário para quebrar o ciclo da doença. Com essa medida fitossanitária, temos uma série de consequências benéficas para os produtores, pois há uma redução da necessidade de utilização de produtos agrotóxicos e o produtor tem um ganho tanto econômico quanto ambiental”, explicou.

A Agência de Defesa realiza a fiscalização em cumprimento a portaria Nº 781 do Ministério da Agricultura (Mapa) e tem papel fundamental no controle da Ferrugem Asiática. A prevenção e o controle da praga são importantes para a sanidade da produção agrícola paraense.

A portaria que estabelece os períodos de vazio sanitário para a cultura da soja em todo o país, para o ano de 2023, prevê três períodos de proibição de cultivo da soja no território paraense.

Cronograma de vazio da soja:

15 de junho a 15 de setembro – 33 municípios e 2 distritos do sul, sudeste e sudoeste

01 de agosto a 30 de outubro – 70 municípios do nordeste do Estado e RMB

15 de agosto a 15 de novembro – 37 municípios do oeste e sudoeste do Estado e Ilha do Marajó.

Municípios afetados pelo 3º período do vazio sanitário da soja (15 de agosto a 15 de novembro):

Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha, Santarém, Altamira, Anapu,

Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Uruará, Placas, Rurópolis, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Curuá, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Almeirim, Porto de Moz, Santa Cruz do Arari, Soure, Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Gurupá, Melgaço e Portel.

