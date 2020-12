Campanha de Natal: Hospital Regional do Sudeste do Pará arrecada brinquedos para crianças da região

As doações podem ser realizadas até o dia 23 de dezembro, na portaria do hospital, e vão beneficiar crianças em tratamento na unidade e de instituições filantrópicas.

Levar alegria para as crianças que irão passar o Natal internadas. É com esse objetivo que o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), lança nesta sexta-feira (4), em Marabá (PA), a Campanha Natal Presente “Uma História de Solidariedade”.

A ação organizada pela Comissão de Humanização e Pastoral da Saúde da unidade, visa arrecadar brinquedos novos para serem doados para crianças que estão em tratamento no HRSP e também para as atendidas por instituições filantrópicas da região. As doações podem ser realizadas até o dia 23 deste mês, e devem ser entregues na portaria do Hospital.

Anualmente a unidade, que é gerenciada pela Pró-Saúde, não mede esforços para promover o espírito natalino entre os usuários, seus familiares e colaboradores, por meio de ações que estimulam a fraternidade e solidariedade, além de atitudes que podem transformar sonhos em realidade.

Segundo Flavia Fernandes, analista de Humanização do HRSP, os brinquedos arrecadados serão distribuídos com ajuda de colaboradores e voluntários. “Além das crianças internadas na unidade, os brinquedos também serão doados para ONGs parceiras do hospital, e para crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Pastoral da Criança em Marabá”, explicou.

De acordo com Valdemir Girato diretor Hospitalar do HRSP, a campanha de arrecadação de brinquedos na unidade já se tornou tradição, contando com a participação de muitos colaboradores e sociedade.

“É uma campanha que distribui muita alegria e solidariedade para as crianças internadas em nossa unidade. Devido a pandemia, iremos seguir todos os protocolos de higienização recomendados, fazendo assim um Natal seguro e feliz”, ressaltou.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade do governo do Estado que presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas no Pará.

Serviço

Quem quiser colaborar com a campanha basta deixar os brinquedos, em qualquer horário, na portaria do HRSP em Marabá. A unidade está localizada na Rodovia PA 150, S/N – Altura do Km 07.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.



