Professora morre atropelada por caminhão na Transamazônica, no Pará

Professora Andrea Cristina Rosário de Oliveira. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Andrea Cristina Rosário de Oliveira tinha 47 anos e trabalhava na educação municipal de Marabá, sudeste do estado. Motorista do caminhão fugiu do local do acidente, mas foi interceptado por policiais.

Uma professora identificada como Andrea Cristina Rosário de Oliveira, de 47 anos, morreu atropelada por um caminhão que transportava gado no km-155 da BR-320, a Transamazônica, no sudeste do Pará.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (31). De acordo com os moradores, Andrea estava parada no sinal vermelho com a motocicleta que pilotava, quando foi atingida pelo caminhão. Com o impacto foi tão forte, que a moto foi arrastada por alguns metros.

O motorista do veículo fugiu do local, mas foi interceptado pela Polícia Militar (PM). O condutor passou pelo teste do bafômetro, no qual foi constatado que ele tinha ingerido bebida alcoólica.

Em depoimento à polícia, o motorista disse que fugiu do local do acidente porque estava com medo de ser agredido. Além disso, ele alegou que não conseguiu frear o veículo no semáforo e, por isso, teria batido na motocicleta.

O corpo de Andrea foi removido pela Polícia Científica e será trazido para a Grande Belém, onde será sepultado. A prefeitura de Marabá e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) lamentaram a morte da professora, que trabalhava na educação pública da cidade. Segundo a gestão, Andrea deixa esposo e duas filhas.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/14:40:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...