Helder se encontra com papa Francisco no Vaticano e o convida a visitar Belém antes da COP 30

Governador do Pará Helder Barbalho estava acompanhado do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira

Ao lado do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, se encontrou com o papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (18).

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Pará, ele aproveitou a oportunidade para convidar o líder da Igreja Católica a visitar Belém durante um evento religioso que irá ocorrer antes da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.

Para o governador, a visita do sumo pontífice representará um exemplo e importante gesto para a região no momento em que a agenda climática é cada vez mais crucial. “É uma grande honra representar o Pará, a Amazônia e o Brasil e encontrar o Santo Padre e falar sobre a Amazônia. Ele que tanto tem demonstrado a sua preocupação com as urgências climáticas para cuidar das pessoas que vivem na nossa região e o chamamento para cuidar das pessoas que vivem em nossa região”, disse Helder Barbalho.

“Aqui, tive a oportunidade de convidá-lo, junto com Dom Alberto Taveira, nosso arcebispo metropolitano de Belém, para que o Papa Francisco possa ir à Amazônia dialogar com os amazônidas e com os nossos povos tradicionais, para que possamos construir juntos uma Amazônia sustentável, que cuide da floresta, do clima e das pessoas”, continuou.

Papa Francisco durante pronunciamento

‘Terrorismo e guerra não conduzem a nenhuma solução’, diz Papa Francisco sobre atentado em Israel

R70: ‘Maria é sempre sinal de esperança para todos os seus filhos e filhas’, diz Papa Francisco

O governador paraense falou da emoção de conversar com papa Francisco sobre a Amazônia e o que tem sido feito pelo estado para proteger a floresta. “Mostrar aquilo que estamos realizando para preservar o meio ambiente e cuidar das pessoas, conhecendo a nossa realidade e construindo conosco as soluções. Com a mobilização do Santo Padre, teremos uma Amazônia cada vez mais forte e um Brasil vitorioso”, destacou.

Para Helder Barbalho, caso aceite o convite, o líder católico poderá “conhecer in loco” o trabalho realizado pelo governo local em prol da preservação da floresta amazônica.

“Pude falar ao papa sobre a COP, que será realizada em Belém em 2025 e também conversamos sobre a Amazônia. O papa tem, desde o Sínodo em 2019, demonstrado a sua preocupação e também no último dia 4 de outubro, quando a Santa Igreja, na encíclica, aborda as urgências climáticas. E o Santo Padre tem sido um grande líder em defesa do desenvolvimento sustentável, da Amazônia, da floresta e de seus povos”, avalia o chefe do Executivo Estadual, ressaltando ainda que a realização da COP 30, em Belém, atribui maior peso ao papel do Pará e dos demais estados da região na preservação da Amazônia.

Presentes

Durante o encontro, Helder entregou a papa Francisco uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré feita exclusivamente para o Círio 2023. De acordo com o governo, a imagem de 25 cm de altura, 20 cm de largura e 12 cm de profundidade, é feita de argila líquida extraída da ilha de Caratateua, no distrito de Outeiro, em Belém, e contém ainda barro terracota, encontrado no município de Santo Antônio do Tauá. Ela também é coberta por um manto que traz o grafismo de escorpião, presente na cultura marajoara.

O sumo pontífice ainda recebe das mãos do governador 1,5 cm da corda utilizada no Círio deste ano, fabricada no Pará pela primeira vez, e também o Livro do Círio, publicação de 220 páginas que retrata as procissões, história, cultura, arte, gastronomia e eventos da maior manifestação de fé católica do Brasil.

“Este é um momento único e especial de um encontro espiritual singular”, declarou Helder Barbalho.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2023/10:48:59

