Helicóptero do Ibama cai no Pantanal e piloto do PA morre em MT

Aeronave do Ibama que atuava na força-tarefa de combate a incêndios caiu na divisa de MT e MS (Foto: Divulgação)

Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), prefixo PR-HEB, caiu no Pantanal, próximo a divisa do estado de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Foi confirmada a morte do piloto, coronel do Corpo de Bombeiros do Pará Mauro Tadeu, que atuava na força tarefa de combate a incêndios da região.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Mato Grosso, a aeronave realizava operações ambientais no combate a incêndios na região do panatanal sul-matogrossense. O acidente teria acontecido ontem por volta das 18h. A equipe do Ciopaer ainda não chegou ao local e não há mais detalhes.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar o acidente. Em nota, informaram que inicialmente irão coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. “A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”, diz o texto.

Fonte:EXTRA GLOBO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...