Gaúcho de 15 anos é Campeão Brasileiro de Motocross 2020

(Foto:Reprdução Internet)- Dois Irmãos – O dois-irmonense, Garmichel Rodrigues Giehl, de 15 anos, conquistou o título de campeão no Campeonato Brasileiro de Motocross 2020, na categoria MXJR. A final do campeonato aconteceu no último final de semana, dias 28 e 29 de novembro, em Apiaí (SP).

Garmichel, que reside em Dois Irmãos (RS) no Bairro Beira Rio, começou a praticar motocross aos 3 anos e nove meses, incentivado pelo pai Vilmar Silvério Giehl, que também praticava a modalidade, e, claro, a mãe, Edilaine Rodrigues Camargo. “A prova foi difícil, muito disputada, pois sabia que não podia errar para ganhar o título. Agora já estamos pensando nas próximas conquistas, que é ser campeão brasileiro na categoria MX2JR, em 2021, e depois conseguir uma oportunidade de ir correr no Mundial de Motocross”, disse o atleta, que já foi campeão Brasileiro na 50cc em 2012 e pela 65cc em 2018.

Ele concilia os estudos na Escola Estadual 10 de Setembro com os treinos de até três vezes por semana na modalidade esportiva. “É difícil conciliar os estudos com os treinos e as competições, mas o resultado do último domingo mostra que vale a pena todo o esforço”, disse ele.

01/12/2020 – 16h04

