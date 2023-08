Helicóptero que saiu de terra indígena no Pará desaparece na floresta amazônica com três a bordo

Aeronave está desaparecida na floresta há mais de 24h (Foto:Reprodução / Facebook / Via G1 Amapá)

Piloto, mecânico e servidor da Funai estavam na aeronave, que desapareceu há mais de 24 horas

Um helicóptero está desaparecido há mais de 24 horas na floresta amazônica. A aeronave levantou voo, por volta das 11h de quarta-feira (16), na Terra Indígena na Aldeia Bona, no Parque Nacional do Tumucumaque, no Pará, e deveria chegar ao destino final, Macapá (AP), aproximadamente às 14h, o que não ocorreu. Além do comandante, o helicóptero transportava um mecânico e um passageiro servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

“Com as informações que nós tivemos, ele tentou passar pelo Mucuru […] como a área lá é de difícil acesso mesmo, pode ter sido o mau tempo”, declarou comandante do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, Comandante Pinon.

Veja quais pistas ajudaram crianças colombianas a serem encontradas

Crianças que estavam desaparecidas há 26 dias na floresta amazônica são encontradas com vida

De acordo com o G1 do Amapá, a secretária dos Povos Indígenas do Estado, Simone Karipuna, solicitou apoio ao Comando da Força Aérea Brasileira (FAB) para buscas pela aeronave.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/16:58:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...