PF vasculha a casa de ‘terrorista da Al-Qaeda’ que ameaçou matar Alexandre de Moraes

Suspeito teria ameaçado explodir com bomba o ministro do STF Alexandre de Moraes (Foto:Reprodução).

Suspeito disse nas redes que ia explodir ‘grande bomba’ em nome do grupo

Nesta quinta-feira (17), a Polícia Federal lançou uma operação que teve como alvo um homem que se autodenomina “membro da Al-Qaeda” e que proferiu ameaças de morte ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Pelas redes sociais, o suspeito direcionou insultos e ameaças ao ministro, bem como manifestou a intenção de promover um atentado com o uso de uma “grande bomba” em nome do grupo terrorista islâmico, de acordo com informações fornecidas pela PF.

Os agentes federais fizeram buscas na residência do investigado, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de coletar evidências relacionadas aos alegados crimes de ameaça e promoção ao terrorismo. A ordem para a operação foi emitida pela 8ª Vara de Justiça Federal do RN.

Essa não é a primeira vez que ameaças direcionadas a Alexandre de Moraes despertam a atenção da Polícia Federal. Em dezembro do ano passado, a corporação deteve Antônio José Santos Saraiva, um seguidor de Bolsonaro conhecido como “Sarneyzinho do Maranhão”, após ele publicar um vídeo ameaçando o ministro do STF.

O bolsonarista já foi alvo de denúncias pela Procuradoria-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal está avaliando se irá ou não processá-lo.

A PF também conduziu buscas contra Andréia Mantovani e Roberto Mantovani Filho, suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma, na Itália. Eles não são objeto de investigação por ameaças, mas estão sendo apurados por crimes de injúria, perseguição e desacato.

A evolução desse inquérito está em compasso de espera, uma vez que os investigadores aguardam a autorização das autoridades italianas para obter as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do aeroporto.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/16:54:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...