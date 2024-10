Hidrovias do Brasil continua a levar capacitação profissional com o Programa Aceleraê em Itaituba (PA)

Nesta 3ª edição, 60 jovens serão capacitados para o mercado de trabalho

A Hidrovias do Brasil, empresa de soluções logísticas integradas, deu início a mais uma edição do Programa Aceleraê, iniciativa voltada à capacitação e inserção profissional de jovens. Nesta terceira edição, cerca de 60 alunos de Itaituba, no Pará, participaram da aula inaugural, realizada na Escola Jussara Teresina, no último dia 20 de setembro. O programa tem como objetivo preparar jovens de 17 a 24 anos para o mercado de trabalho, oferecendo qualificação técnica e habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso profissional.

Com mais de 170 alunos beneficiados desde seu lançamento em 2022, o Aceleraê reafirma o compromisso da Hidrovias do Brasil com o desenvolvimento das comunidades onde opera. “É gratificante ver como nossa atuação vai além das operações logísticas, impactando positivamente a vida de centenas de jovens na região. Estamos felizes em dar continuidade ao Programa Aceleraê, que já proporcionou oportunidades reais de emprego e renda para muitos”, afirmou Daniel Ramos, gerente de Sustentabilidade da Hidrovias do Brasil.

Nesta edição, o programa ofereceu uma formação abrangente, com foco em cinco áreas: informática básica, habilidades socioemocionais, comunicação, empreendedorismo e mentoria de carreira. As aulas são ministradas por profissionais qualificados, que atuam como mentores dos alunos, orientando-os ao longo do processo de aprendizagem e ajudando-os a identificar suas aptidões e construir planos de carreira.

Além de contribuir para a capacitação técnica dos participantes, o Aceleraê promove o desenvolvimento de competências comportamentais, como liderança, trabalho em equipe e resolução de problemas — características cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

Sobre a Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas com foco no transporte hidroviário na América do Sul e atua com quatro operações logísticas diferentes. No Norte (Itaituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa logística para o transporte e escoamento de grãos originados principalmente da região Centro-Oeste do Brasil e destinados para exportação, sendo líder na região, com capacidade de movimentar 7,2 milhões de toneladas por ano. A companhia também opera nesta região com cabotagem, com capacidade para movimentação de 6 milhões de toneladas de bauxita por ano. Já no Sul, a empresa opera na Hidrovia Paraguai-Paraná, com capacidade de movimentar quase 6 milhões de toneladas por ano de cargas diversas, como grãos originados no Paraguai e destinados para exportação, minério de ferro originados em Corumbá e destinados para abastecer a indústria Argentina e exportação, além de fertilizantes, celulose, entre outras. A Companhia também é arrendatária da área STS20 do Porto de Santos, destinada para recebimento, armazenamento e expedição de sal e fertilizantes, podendo chegar a uma capacidade de até 2,5 milhões de toneladas por ano.

A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 e em 2020 fez o seu IPO no Brasil, passando a ser listada no segmento do Novo Mercado da B3 – demonstrando o seu elevado padrão de governança corporativa. Mais informações: www.hbsa.com.br.

Fonte: Hidrovias do Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/10:42:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...