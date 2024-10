Mulher morre após ser atropelada por ônibus na BR 163 em Santarém | PA

Foto: Reprodução/Repórter Invisível | O acidente fatal aconteceu na noite desta segunda-feira, 30.

Um acidente fatal foi registrado na noite desta segunda-feira (30) na BR 163, às proximidades do Sest-Senat (em frente à Coca Cola.

De acordo com as primeiras informações a vítima é uma mulher de 75 anos, de nacionalidade Venezuelana, que foi atingida por um ônibus da linha Tabocal quando tentava atravessar a rodovia.

A idosa foi identificada como Catalina Moreno. Ela estava desacompanhada no momento do acidente.

Um ônibus, cuja empresa ainda não foi divulgada, estaria envolvido no acidente fatal, ocorrido por volta de 21h30. O motorista do ônibus foi conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi submetido ao teste do etilômetro, que não atestou consumo de álcool.

Logo após saber do acidente indígenas venezuelanos da etnia Warao foram até o local e, na língua materna, choravam e gritavam possivelmente lamentando a perda.

Segundo relato do motorista do ônibus, identificado como Tiago Almeida dos Santos, ele foi surpreendido pela idosa na pista. Disse ainda que não houve tempo suficiente para evitar o atropelamento.

O motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local, onde constatou o óbito de Catalina Moreno.

A polícia militar e a SMT estiveram no local para organizar o trânsito, que ficou bastante movimentado.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Científica foram chamados para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal RDN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/10:37:57

