Homem abusa de criança e oferece R$5 pelo silêncio da vítima

Homem foi encontrado momentos depois do ocorrido e preso em flagrante (Foto:Divulgação/Polícia Civil).

Criança esteve na delegacia acompanhada do responsável para denunciar o ocorrido

Uma criança de apenas dez anos esteve, acompanhada do responsável, na delegacia de Polícia Civil do município de Jacundá (PA) para denunciar ter sido vítima de estupro de vulnerável. Segundo o relato, a criança teria sido abordada na manhã de segunda-feira (26) no meio da rua e levada para uma casa em obras.

Ainda de acordo com informações da Polícia, no inteiror do imóvel, a criança foi despida e abusada. Tentanto evitar que o caso viesse à tona, o suspeito ainda teria oferecido a quantia de R$5,00 em troca do silêncio da vítima.

Após colher as primeiras informações e com a indicação de onde encontrar o homem, a polícia saiu então em diligência e encontrou o suspeito logo após a prática do crime. A vítima foi encaminhada para perícia que pode confirmar o abuso sofrido. O caso continua em investigação.

Fonte: Tay Marquioro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/14:42:22

