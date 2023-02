Homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos é preso

Ele pulou da embarcação, e foi alcançado pelo pai da vítima com apoio de um piloto de voadeira. (Foto: PMPA).

O abuso ocorreu em uma embarcação, o homem foi flagrado por um passageiro. Porém, ao perceber a chegada dos pais pulou da embarcação, mas, logo foi capturado

Um homem identificado como “Pedro Paulo Rodrigues Serra”, foi preso nesta quarta-feira (15/02/2023), após ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 06 anos de idade.

O crime teria acontecido na madrugada, por volta das 02h00, em uma embarcação na altura da volta grande, durante uma viagem de Macapá com destino ao Município de Vitória do Xingu.

Segundo informações, o homem teria ido até a rede, onde a criança estava dormindo e a levou até um local afastado na embarcação em seguida abusou sexualmente da criança, tirando as suas roupas e tocando nas partes íntimas da menina.

Um passageiro da embarcação, presenciou toda ação criminosa e correu para informar os pais da menina que viu toda a situação. Diante da descoberta do crime, o homem se jogou da embarcação no Rio Xingu.

A embarcação ao chegar no Município de Senador José Porfírio, o pai da vítima fretou uma lancha e saiu a procura do abusador da sua filha pelo Rio Xingu, o encontrando em uma canoa nas Proximidades do Município de Porto de Moz.

Com ajuda do Piloto o pai da criança conseguiu abordar e reder o criminoso que foi amarrado com um corda e encaminhado até o município de Senador José Porfírio, onde foi entregue para a polícia que o conduziu até a Delegacia de Polícia Cívil para os procedimentos cabíveis.

A vítima foi encaminhada até Altamira para realizar exames. Já o suspeito está a disposição da justiça, se o juiz manter a sua prisão ele deve ser transferido da Delegacia de Senador José Porfírio, até o complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. (Portal Plantão 24horas News, com informações do repórter Queiroz Filho).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/16:39:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...