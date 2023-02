Falso missionário é denunciado por aplicar golpes em nome de igreja de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um falso missionário foi denunciado à Igreja Católica de Itaituba sob suspeita de aplicar golpes em nome de instituições religiosas.

O homem se passava por membro da Paróquia de Santana para cometer os crimes. A denúncia foi feita na última terça-feira (14).

Testemunhas relataram a Dom Wilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaituba, que o homem se passava por catequista para pedir dinheiro às pessoas. Ainda de acordo com testemunhas, ele chegou a receber valores, por meio de transações via PIX.

“Tem um senhor se passando por missionário da Santana e catequista de São José. Eu já entrei em contato com a secretaria de Santana e se trata de golpe. Seria boa também avisar aos grupos, pois a lábia dele é muito bonita. A doutora com quem eu trabalho e mais algumas pessoas chegaram até ajudar com quantias em PIX. Novamente, ele voltou ontem com outra história”, detalhou uma pessoa, que não quis se identificar ao portal 24H News.

O bispo da Prelazia de Itaituba fez um alerta à população. “Eu recebi, agora há pouco, a notícia de que tem um sujeito, em Itaituba, se passando por missionário da Santana. Não sei se está se apresentando como padre, pedindo doações de PIX”, alertou Dom Wilmar Santin. (Com informações do O Liberal).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/16:29:37

