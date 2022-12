Homem acusado de estupro é preso em Itaituba no Pará

Acusado levado para a delegacia. (Foto: Reprodução/Jhonny Notícias)

A polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), um homem acusado de cometer pelo menos 01 estupro e outras 03 tentativas no município de Itaituba.

Segundo a polícia, Antônio Carlos Costa, de 43 anos, foi preso na casa da mãe de um amigo, na segunda rua do bairro da Coca.

A polícia informou que a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela justiça, e que durante toda a noite os policiais já vinham monitorando a residência onde o acusado estava para evitar fuga.

A polícia também já havia feito incursões na residência da mãe de Antônio, após denúncias anônimas.

Ainda segundo a polícia, após a prisão efetuada, o acusado confessou os crimes e ainda teria oferecido dinheiro para não ser preso. A moto utilizada para cometer os crimes também foi apreendida.

Informações de populares dão conta que Antônio Carlos trabalhava no açougue de um supermercado.

Os crimes

As primeiras informações sobre os crimes foram divulgadas na última quinta-feira (22), após uma mulher procurar a Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre uma tentativa de estupro sofrida por sua filha, uma adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na 37ª rua. Um retrato falado do suspeito foi divulgado pela polícia e ajudou a identificar o acusado.

Em outra oportunidade, no início do ano 2022, desta vez no bairro Piracanã, o homem teria invadido a residência da radialista Paula Lima e também tentou cometer um estupro, mas sem sucesso. (As informações são Portal Giro).

