Homem agride menino com paulada no rosto ao tentar bater na ex no Pará

(Foto: Reprodução)- O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. A criança está hospitalizada.

Um menino de 6 anos de idade está hospitalizado na cidade de Uruará (PA) por apresentar um grave ferimento na região da cabeça, próximo ao olho. Segundo informações apuradas, o caso de agressão ocorreu nesse domingo, 23/06, no centro da cidade, quando um homem de identidade ainda não divulgada, usou um pedaço de madeira, do tipo ripa, para agredir a ex-mulher e acabou atingindo a criança de modo violento. O menino estaria na garupa de uma moto acompanhando a mulher quando houve a consumação do ato brutal.

O caso de agressão foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Uruará. Segundo a polícia, já houve a instauração de um procedimento e a Delegacia está ciente da situação e a apuração dos fatos está em andamento com o objetivo de punir o agressor no rigor da lei.

Ainda segundo apurou a nossa reportagem, a criança passou pela emergência do Hospital Municipal de Uruará (HMU), onde recebeu os necessários cuidados médicos e atualmente está internada no setor de pediatria do hospital.

O caso também foi encaminhado para a Assistência Social. Mas não há informações sobre quais medidas a Assistência Social tomou em relação ao caso.

O homem apontado como agressor, está homiziado em local desconhecido e é procurado pela polícia.

Nossa reportagem está apurando mais detalhes sobre o caso e poderemos atualizar estas informações a qualquer momento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/15:45:17

