Recém-nascida é encontrada abandonada dentro de caixa de papelão às margens de rodovia em Goiás

Bebê é encontrada abandonada em rodovia. (Foto: Reprodução)

Garotinha foi socorrida pelo SAMU e está internada em maternidade para ser acompanhada por equipe médica.

Uma recém-nascida, com cerca de 10 dias de vida, foi encontrada dentro de uma caixa de papelão nas margens da GO-403, entre Senador Canedo e Caldazinha, no domingo (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a bebê foi achada por um jovem, de 18 anos, que escutou o barulho e pensou que se tratava de filhotes de cachorro.

Ao abrir a caixa, ele encontrou a pequena, com um cobertor e vestida apenas com uma blusa e uma fralda. Assim, ele acionou uma viatura da PM que passava pelo local e pediu socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, socorreu a bebê e a levou até a maternidade de Senador Canedo. Ela estava em bom estado e respondendo a estímulos.

De acordo com a Prefeitura do município, o estado de saúde da menina é estável e, ao receber alta, ela será encaminhada ao Conselho Tutelar.

Até o momento, não há informações sobre quem abandonou a bebê e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Fonte: Portal 6 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2024/15:34:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...