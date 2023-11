Homem agride mulher com socos e a deixa jogada na sarjeta em Itaituba

Após a vítima se sentir amedrontada por alguns comportamentos do agressor, ela decidiu não encontrá-lo mais e passou a ser perseguida por Diego. (Reprodução/ O Impacto)

O suspeito identificado como Diego Silva Melo está foragido desde o último domingo (12), data do crime

A polícia de Itaituba, sudoeste do Pará, tenta localizar um homem identificado como Diego Silva Melo, suspeito de agredir duas vezes a mesma mulher, no último domingo (12). Ele chegou a ser detido após a primeira agressão. Pagou fiança, foi liberado e fez tudo de novo. Da segunda vez, a vítima ficou jogada na sarjeta, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.

No momento da prisão, o homem foi perseguido pela polícia e acabou atirando na própria perna, após entrar em luta corporal com um policial militar. Diego foi socorrido para um hospital, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com o site Giro Portal, na sequência, mesmo com a perna enfaixada, o homem foi até a avenida Dr. Hugo de Mendonça na garupa de um mototáxi. Diego abordou a vítima da agressão no momento em que ela voltava para casa. Ele a espancou novamente com diversos socos e a jogou na sarjeta, empreendendo fuga logo em seguida.

Pessoas próximas da vítima relataram que eles estavam se conhecendo há pouco tempo e ainda não possuíam um relacionamento. Após a vítima se sentir amedrontada por alguns comportamentos do agressor, ela decidiu não encontrá-lo mais e passou a ser perseguida por Diego.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/16:00:22

