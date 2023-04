Homem armado com faca próximo de escola é preso em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) -Um homem foi preso após ser flagrado com uma faca próximo a uma escola pública em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 15h desta quarta-feira (12).

A instituição estava com os portões fechados e todos estavam do lado de dentro. Testemunhas relataram que o homem em atitude suspeita caminhava na esquina próximo ao prédio escolar, o que estava causando muita preocupação em todos.

Policiais militares atenderam rapidamente à ocorrência e quando chegaram até o bairro Liberdade, onde fica o prédio da escola, flagraram o suspeito ainda com a faca nas mãos. Os policiais efetuaram a prisão e apreenderam a faca.

Em ronda pela área, os agentes prenderam o suspeito na porta do colégio. Ao ser questionado sobre o que estaria fazendo no local, ele negou que tivesse alguma intenção de praticar qualquer crime.

“Sobre a questão dos rumores de massacre em escolas, não se tem nada concreto que de fato exista grupo planejando algo em Itaituba, contudo preventivamente, estamos mobilizados empregando nossas ações por meio de um Plano de Ação nas diversas escolas do município.”, declarou o Tenente Jaison, do 15º BPM.

“Mantendo contato com as direções das escolas, tanto públicas, como privadas; também estamos orientando funcionários das escolas quanto a melhoria da segurança nos estabelecimentos, deixando vários contatos para chamados de urgência e emergência, palestrando e informando os alunos sobre nossas ações e quanto a promoção da segurança para todos”, complementou.

“Orientamos os alunos a não levar para as escolas materiais perfurocortantes com intenção de autodefesa, enfatizamos que a presença desses materiais poderá ocasionar acidentes ou incidentes dentro de sala, uma vez que muitos estão em pânico.”, finalizou.

Após a onda de ameaças e ataques a escolas públicas no Brasil, governos e órgãos de segurança mudaram os protocolos e entre as medidas tomadas para combater ameaças e aviltar ator criminosos contra a comunidade escolar estão; a intensificação de rondas e policiamento nas proximidades das escolas, e o monitoramento de publicações que apresentem conteúdo ofensivo e discurso de ódio. O suspeito preso em Itaituba segue à disposição da Justiça.

“Orientamos para que pais e responsáveis fiscalizem seus filhos, averiguando smartphones e outros aparelhos eletrônicos que possam dar acesso à games e redes sociais, averiguar mochilas tanto na ida como na volta das escolas. Orientamos em geral que filtrem a divulgação de informações quanto a fake news.”, finalizou Tenente Jaison.

