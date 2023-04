Morre torcedor do Corinthians atingido por rojão após briga antes de jogo na Grande Belém

Rafael de Moura Merenciano foi atingido por rojão quando ia para jogo em Belém — Foto: Redes sociais/Reprodução

Rafael Merenciano estava em Belém para acompanhar partida contra o Remo e foi ferido a caminho do estádio. Governador do Pará informou que o crime ocorreu durante briga de torcidas.

Um dos torcedores feridos por um rojão momentos antes de um jogo entre Corinthians e Remo em Belém morreu nesta quinta-feira (13). Pelas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, informou que o crime ocorreu durante briga entre torcidas de futebol. A Polícia Civil informou que investiga o caso como homicídio.

Rafael de Moura Merenciano, 35 anos, era torcedor do Corinthians e saiu de São Paulo para Belém para acompanhar o jogo entre o time do coração contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Antes do jogo, enquanto ele caminhava em direção ao estádio, foi atingido por um rojão. Havia muitas pessoas na rua, na Avenida Augusto Montenegro, umas das principais da capital paraense. Imagens mostram o momento em há barulho e correria de torcedores. (Veja o vídeo abaixo)

Rafael foi atingido pelas costas. Ele chegou a ser socorrido para um hospital de Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Corinthians publicou nota de pesar pela morte do torcedor. “O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo o tipo de violência”, disse em nota.

A torcida C.D. Pavilhão Nove publicou uma nota em suas redes sociais informando sobre a morte de Rafael.

“É com muita tristeza que informamos o falecimento do nosso sócio Rafael Merenciano, nosso amigo pessoal e diretor. Rafa, agradecemos por tudo o que fez em prol do Bloco e Torcida Pavilhão Nove, desejamos sentimentos à família nesse momento doloroso, que esteja eternamente dentro dos nossos corações”, diz a nota.

O perfil oficial da Gaviões da Fiel também publicou uma nota em uma rede social sobre a morte. “Rafael – nosso irmão de arquibancada, diretor do Pavilhão 9 e amigo pessoal. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz”.

Investigações

Pelas redes sociais, o governador do Pará se manifestou sobre o ocorrido, e afirmou que o crime ocorreu durante conflitos entre torcidas de futebol.

“É inadmissível o que aconteceu no jogo entre Remo e Corinthians. Brigas de torcida motivaram a morte de um torcedor, que foi atingido por um rojão. Lamento profundamente e me solidarizo com os familiares da vítima. As autoridades de segurança já investigam o caso”, disse Helder Barbalho.

Segundo a polícia, o caso vai ser investigado como homicídio. A polícia chegou a fazer buscas para identificar e prender suspeitos. No entanto, ninguém ainda foi preso.

A polícia não informou se há suspeitos identificados ou se já sabem se há envolvimento de alguma torcida organizada. Nesta quinta (13), o hospital e autoridades paraenses não confirmaram sobre o quadro de saúde do outro torcedor ferido.

Ao g1, em nota, disseram que um carro foi usado na fuga após o disparo dos rojões e que usam câmeras de segurança para identificar os envolvidos.

“Diligências foram intensificadas para identificar e localizar suspeitos de envolvimento no crime, bem como o carro utilizado para a fuga. Imagens de câmeras de segurança da área estão sendo analisadas para buscar mais elementos sobre a autoria dos fatos”, informou a Polícia Civil em nota.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Pará — Belém em 13/2023/15:50:00

