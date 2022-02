Prefeitura de Itaituba – PA divulga retificação de Processo Seletivo que passa a ofertar 1.052 vagas

(Foto:Reprodução) – Seleção busca admitir profissionais a fim de atuarem durante o ano letivo de 2022 nas Escolas Públicas da Rede

No estado do Pará, a Prefeitura de Itaituba por meio da Secretaria Municipal de Educação divulga uma retificação do Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis médio e superior, a fim de atuar durante o ano letivo de 2022 nas Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino. As informações são de

De acordo com a publicação (retificação I) ocorreram mudanças nos requisitos de alguns cargos e no quadro de vagas, com alteração no quantitativo de oportunidades para algumas funções. Foi incluso ainda o item relativo a carga horária e remunerações. Os contratados deverão atuar de 100 a 200 horas mensais, com salário base de R$ 1.212,00 a R$ 5.218,25, ou de R$ 14,43. Além disso, foram alterados e adicionados outros subitens ao edital.

Ainda de acordo com o documento, para participar, os interessados puderam efetuar as inscrições no período de 7 de fevereiro de 2022 até às 23h59 do dia 13 de fevereiro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

O Processo Seletivo

Após as atualizações, ao todo serão preenchidas 1.052 vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes locais de atuação:

Zona Urbana: Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (130); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (165); Professor de Séries Iniciais Educação especial (28); Professor Língua Portuguesa (8); Professor de Matemática (4); Professor de Ciências (2); Professor de Historia (3); Professor de Geografia (2); Professor de Educação física (18); Professor de Língua Estrangeira (inglês) (5); Professor de Ens. da Arte (2); Merendeira (15); Auxiliar de Serviços Gerais Educacional (90); Auxiliar Secretaria escolar (7); Motorista Veículo Leve Educacional (1); Motorista Veículo Pesado Educacional (5); Técnico em Infraestrutura Escolar (10); Fonoaudiólogo Educacional (1); Nutricionista Educacional (1); Cuidador Infantil (35); Psicólogo Educacional (1); Técnico Educacional (7);

Miritituba: Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (10); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (25); Professor de Séries Iniciais Educação especial (2); ); Professor Língua Portuguesa (2); Professor de Ciências (1); Professor de Historia (1); Professor de Geografia (1); Professor de Educação física (2); Professor de Língua Estrangeira (inglês) (1); Merendeira (2); Auxiliar de Serviços Gerais Educacional (4); Auxiliar Secretaria escolar (2); Motorista Veículo Leve Educacional (1); Cuidador Infantil (1); Técnico Educacional (2);

Polo 1 – Região Santarém Cuiabá: Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (10); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (45); Professor de Séries Iniciais Educação especial (1); Professor Língua Portuguesa (5); Professor de Matemática (3); Professor de Ciências (1); Professor de Historia (1); Professor de Geografia (1); Professor de Educação física (1); Professor de Língua Estrangeira (inglês) (1); Professor Ensino da Arte; Merendeira (9); Auxiliar de Serviços Gerais (20); Auxiliar Secretaria Escolar (2); Vigia; Motorista Veículo Pesado (1); Cuidador Infantil (1); Técnico Educacional (1);

Polo 2 – (Região Transamazônica Sentido Buburé): Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (1); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (25); Professor de Educação Especial; Professor Língua Portuguesa; Professor de Matemática (1); Professor de Ciências, Professor de História; Professor de Geografia; Professor Educação Física; Professor Língua Estrangeira (Inglês); Professor Ensino da Arte; Merendeira (2); Auxiliar de Serviços Gerais (9); Auxiliar Secretaria Escolar (1); Vigia; Motorista Veículo Pesado Educacional; Cuidador Infantil; Técnico Educacional;

Polo 3 – (Região Estrada de Barreiras e Ribeirinha): Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (7); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (85); Professor de Séries Iniciais Educação especial (2); Professor Língua Portuguesa (8); Professor de Matemática (3); Professor de Ciências (1); Professor de Historia (1); Professor de Geografia (1); Professor de Educação física (1); Professor de Língua Estrangeira (inglês) (1); Merendeira (12); Auxiliar de Serviços Gerais (30); Auxiliar Secretaria Escolar (2); Vigia; Piloto Fluvial (2); Cuidador Infantil (2);

Polo 4 – (Região Garimpeira): Professor de Séries Iniciais Educação Infantil (15); Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano (75); Professor de Séries Iniciais Educação especial (7); Professor Língua Portuguesa (7); Professor de Matemática (2); Professor de Ciências (1); Professor de Historia (2); Professor de Geografia (1); Professor de Educação física (2); Professor de Língua Estrangeira (inglês) (1); Professor de Ens. da Arte (1); Merendeira (5); Auxiliar de Serviços Gerais (25); Auxiliar Secretaria escolar (5); Vigia (1); Motorista Veículo Pesado (1); Cuidador Infantil (1) e Técnico Educacional (3).

É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio e superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

