Homem armado estupra funcionárias e clientes dentro de farmácia

Homem chegou de máscara e depois do crime fugiu com pouca quantia em dinheiro (Foto:Reprodução)

Três mulheres foram abusadas sexualmente dentro de uma farmácia, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, na noite de terça-feira (26). As vítimas eram funcionárias e clientes que estavam no estabelecimento. O criminoso estava de máscara, armado e fugiu com pouca quantia em dinheiro do caixa. As mulheres ficaram em estado de choque e foram amparadas após o crime.

A farmácia fica na rua Coronel Francisco H. dos Santos. O homem entrou na farmácia por volta das 22h e separou homens e mulheres. Elas foram levadas para um outro local e abusadas sexualmente. Informações extraoficiais é que duas delas foram obrigadas a praticar sexo oral e uma terceira conseguiu se desvencilhar e evitar uma conjunção carnal.

Após cerca de 30 minutos, o criminoso fugiu da farmácia a pé levando um aparelho celular e pouco dinheiro do caixa. Segundo informações no local, o mesmo homem é suspeito de praticar roubos na mesma rede de farmácia no bairro Batel e Rebouças, sem crime sexual.

