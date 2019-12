Homem atinge amigo com tiro ao tentar matar boi em MT

Vítima, o irmão dela e o suspeito estavam na chácara para matar um boi que haviam comprado.

Um homem acertou um tiro no abdômen do amigo ao tentar matar um boi, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O caso foi registrado no sábado (21), em um chácara da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, o irmão dela e o suspeito estavam na chácara para matar um boi que haviam comprado. Entretanto, o animal não estava preso.

Segundo o irmão da vítima, eles precisaram entrar em uma mata para capturar o boi. Eles pediram a ajuda de um amigo que tentou acertar o animal com um tiro de espingarda. No entanto, o tirou acabou atingindo o comprador do boi.

Os policiais militares foram informados do fato por uma equipe médica do Hospital Regional. No relatou, informaram que havia um paciente ferido por disparo de arma de fogo na região do abdômen.

Ao dar entrada na unidade de saúde, a vítima estava consciente e passou por exames. A policia foi até a chácara, mas não conseguiu localizar o suspeito de ter efetuado o disparo acidentalmente.

Por Centro América FM

23/12/2019 15h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...