Homem atinge cerca de motel em Sinop com moto após tentar fugir sem pagar conta

Um caminhão-guincho foi acionado para retirar a moto do local. Agora, Polícia Civil deverá requerer imagens das câmeras de segurança do local para tentar fazer a identificação do acusado.

O motociclista, que ainda não foi localizado, atingiu a cerca de zinco de um motel, hoje de madrugada, ao tentar sair do estabelecimento sem pagar a conta de R$ 100. Porém, ao romper a barreira, acabou atingindo dois tocos que estavam do outro lado e a moto ficou presa. Ele não conseguiu retirará-la e fugiu a pé.

