Homem com mandado de prisão por roubo é preso durante abordagem da PRF na BR-163, em Santarém

Segundo a PRF, o mandado tinha sido expedido em 2018 na cidade de Tapurah (MT).

Prisão foi feita por agentes da PRF, na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará — Foto: PRF/Divulgação

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (9) na BR-163 (km 995) em Santarém, no oeste do Pará, durante fiscalização em um ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, identificado como Ronieri Ramos Nunes estava com mandado de prisão em aberto por roubo e seguia viagem como um dos passageiros do ônibus.

O mandado foi expedido em fevereiro de 2018, na cidade de Tapurah, no Mato Grosso. Ainda de acordo com a PRF, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física tanto do preso quanto dos agentes.

Após os procedimentos de praxe, Ronieri foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil. Além disso, no momento da prisão, a viatura não dispunha do compartimento destinado a condução de presos ou apreendidos.

Por G1 Santarém — PA

10/03/2020 08h56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...